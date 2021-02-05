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Экономика

Более 26 млн. рублей планируется направить на благоустройство сквера Гордеевский

10 февраля 2021 11:01  [2] Экономика
Проектная документация благоустройства

Проектная документация благоустройства

Фото: администрация Канавинского района Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Более 26 млн. рублей планируется направить на благоустройство сквера по ул. Гордеевской (от д. 14 до д. 28) в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Согласно конкурсной документации, средства будут выделены из городского бюджета. Закупку проводит департамент экономического развития администрации Нижнего Новгорода. Аукцион планируется провести 18 февраля 2021 года.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 26,1 млн. рублей. Услуги необходимо оказать с момента заключения контракта до 15 июля 2021 года.

По информации, опубликованной на сайте администрации Канавинского района областного центра, в сквере должны быть предусмотрены зелёные насаждения, игровые площадки, лавочки и малые архитектурные формы.

Напомним, что в 2020-2021 годах в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" по проекту формирования комфортной городской среды в Нижнем Новгороде планируется благоустроить 32 общественных пространства.

Так, почти за 75 млн рублей благоустроят сквер на пл.Горького.

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Теги:
Благоустройство Парки Реконструкция
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