Благоустройством сквера на пл.Горького займется "Московское наследие"

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ООО "Московское наследие" признано победителем аукциона на право выполнения работ по капитальному ремонту объекта культурного наследия (ОКН) "Сквер им. А.М.Горького" в Нижегородском районе Нижнего Новгорода. Соответствующая информация размещена на сайте Госзакупок.
По итогам аукциона заявки двух компаний были признаны соответствующими конкурсной документации – компании "Московское наследие" и ООО "Гефест", но последнее предложило более высокую стоимость контракта.
Напомним, что начальная сумма контракта составляла 75,238 млн рублей, из которых непосредственно на благоустройство сквера предназначалось 51,86 млн рублей, наружное электроснабжение – 12,7 млн рублей, демонтажные работы - 4,9 млн рублей, конструктивные решения – 5,7 млн рублей.
Победителю аукциона предстоит начать работы в феврале 2021 года и завершить в июне этого года.
Проект предусматривает замену асфальта на гранитную брусчатку двух цветов: тёмно-серого и светло-серого.
"Основная площадь покрытия тёмно-серая, что сохраняет строгость облика площади. Светло-серый гранит и светлый бордюрный камень обрамляют газоны, добавляя горизонтальной композиции площади большую парадность", - поясняется в документации.
Что касается уличного освещения, то в сквере планируется установить мультиконсольные опоры светильников, а сами светильники по форме будут полусферические со светодиодным источником света.
Проект также предполагает восстановление газонов, установку чугунных лавочек, которые станут сочетаться с опорами светильников.
Уточняется, что работы будут проводиться в два этапа, в том числе в зимний период, то есть в феврале.
Во время первого этапа подрядчик перекроет площадь вдоль юго-восточной стороны и установит ограждение для того что бы удалить асфальт и бордюрный камень. С наступлением тепла начнется обустройство газонов, установка
Скамеек, урн, фонарей.
Второй этап запланирован на весну. В это время будет перекрыт северо-западный участок площади для ремонта лестниц, облицовки подпорной стены и боковых поверхностей пандусов. Также в этот период подрядчик заменит дорожное покрытие, обустроит газоны и установит новые лавочки с урнами и фонарями.
Напомним, что первоначально площадь Горького в Нижнем Новгороде собирались обустроить в виде городского сада с фонтаном в классическом стиле. Позднее от фонтана было решено отказаться. Однако, на тот момент глава города Владимир Панов заявлял, что "новая площадь Горького будет очень сильно отличаться от того, что мы с вами привыкли видеть".
Однако позже администрация Нижнего Новгорода приняла другое решение.
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