Благоустройством сквера на пл.Горького займется "Московское наследие" Общество

Фото: Проектная документация благоустройства

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

ООО "Московское наследие" признано победителем аукциона на право выполнения работ по капитальному ремонту объекта культурного наследия (ОКН) "Сквер им. А.М.Горького" в Нижегородском районе Нижнего Новгорода. Соответствующая информация размещена на сайте Госзакупок.

По итогам аукциона заявки двух компаний были признаны соответствующими конкурсной документации – компании "Московское наследие" и ООО "Гефест", но последнее предложило более высокую стоимость контракта.

Напомним, что начальная сумма контракта составляла 75,238 млн рублей, из которых непосредственно на благоустройство сквера предназначалось 51,86 млн рублей, наружное электроснабжение – 12,7 млн рублей, демонтажные работы - 4,9 млн рублей, конструктивные решения – 5,7 млн рублей.

Победителю аукциона предстоит начать работы в феврале 2021 года и завершить в июне этого года.

Проект предусматривает замену асфальта на гранитную брусчатку двух цветов: тёмно-серого и светло-серого.

"Основная площадь покрытия тёмно-серая, что сохраняет строгость облика площади. Светло-серый гранит и светлый бордюрный камень обрамляют газоны, добавляя горизонтальной композиции площади большую парадность", - поясняется в документации.

Что касается уличного освещения, то в сквере планируется установить мультиконсольные опоры светильников, а сами светильники по форме будут полусферические со светодиодным источником света.

Проект также предполагает восстановление газонов, установку чугунных лавочек, которые станут сочетаться с опорами светильников.

Уточняется, что работы будут проводиться в два этапа, в том числе в зимний период, то есть в феврале.

Во время первого этапа подрядчик перекроет площадь вдоль юго-восточной стороны и установит ограждение для того что бы удалить асфальт и бордюрный камень. С наступлением тепла начнется обустройство газонов, установка

Скамеек, урн, фонарей.

Второй этап запланирован на весну. В это время будет перекрыт северо-западный участок площади для ремонта лестниц, облицовки подпорной стены и боковых поверхностей пандусов. Также в этот период подрядчик заменит дорожное покрытие, обустроит газоны и установит новые лавочки с урнами и фонарями.

Напомним, что первоначально площадь Горького в Нижнем Новгороде собирались обустроить в виде городского сада с фонтаном в классическом стиле. Позднее от фонтана было решено отказаться. Однако, на тот момент глава города Владимир Панов заявлял, что "новая площадь Горького будет очень сильно отличаться от того, что мы с вами привыкли видеть".

Однако позже администрация Нижнего Новгорода приняла другое решение.