Нижегородское ООО "Старком" займется благоустройством культбазы в микрорайоне "Северный" Общество

Фото: материалы сайта госзакупок

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Нижегородское ООО "Старком" займется благоустройством культбазы в микрорайоне "Северный" (территория, ограниченная ул. Газовской и ул. Мельникова, мечетью по ул. Мельникова, д. 7 и роддомом № 3 по ул. Газовской, д. 3). Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Согласно опубликованной информации, в срок до 15 июля 2021 года на объекте должны быть произведены демонтажные работы, обустроены пешеходные дорожки и площадки, высажен газон, вырублены аварийные деревья, посажены новые деревья и кустарники, а также установлены малые архитектурные формы.

На конкурс были поданы три заявки. Изначально цена контракта составляла 25,5 млн. рублей, но компания ООО "Старком" запросила за свои услугу наименьшую сумму - 19,8 млн. рублей.

Ранее сообщалось, что всего в текущем году планируется провести реконструкцию 31 территории в Нижнем Новгороде.

СПРАВКА

Организация действует с 03.04.2014.Гендиректор - Анна Казакова. Основным видом деятельности компании является строительство жилых и нежилых зданий. Также организация работает еще по 30 направлениям. Организация насчитывает 2 филиала. Компания "Старком" принимала участие в 29 торгах, из них выиграла 19.