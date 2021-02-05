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Нижегородское ООО "Старком" займется благоустройством культбазы в микрорайоне "Северный" (территория, ограниченная ул. Газовской и ул. Мельникова, мечетью по ул. Мельникова, д. 7 и роддомом № 3 по ул. Газовской, д. 3). Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.
Согласно опубликованной информации, в срок до 15 июля 2021 года на объекте должны быть произведены демонтажные работы, обустроены пешеходные дорожки и площадки, высажен газон, вырублены аварийные деревья, посажены новые деревья и кустарники, а также установлены малые архитектурные формы.
На конкурс были поданы три заявки. Изначально цена контракта составляла 25,5 млн. рублей, но компания ООО "Старком" запросила за свои услугу наименьшую сумму - 19,8 млн. рублей.
Ранее сообщалось, что всего в текущем году планируется провести реконструкцию 31 территории в Нижнем Новгороде.
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