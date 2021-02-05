Нижегородский минобр рассматривает переход к пятидневной учебной неделе Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области рассматривает переход к пятидневной учебной неделе. Об этом агентству сообщили в региональном министерстве.

По словам собеседника агентства, решения о пятидневной или шестидневной учебной неделе принимают непосредственно образовательные организации - школы, гимназии и лицеи. В настоящее время в большинстве школ в начальных классах дети уже учатся пять дней в неделю.

"Предложения по переходу на пятидневку в средней и старшей школе еще не сформулированы, но региональное министерство изучает опыт других регионов", - отметили в ведомстве.

Министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова в ходе online-встречи с педагогами и родителями школ региона 9 февраля подчеркнула, что сама является сторонницей пятидневной учебной недели.

"Учителям нужны два выходных, а дети должны больше общаться с родителями. Решение о введении шестидневной учебной недели принимают школы. Как правило, директора объясняют это тем, что при пятидневке увеличивается каждодневная нагрузка на школьников. Однако механизмы и приемлемые решения по внедрению пятидневки существуют. В Нижегородской области планируется использовать успешный опыт Москвы и Санкт-Петербурга", - сказала она.

Ранее сообщалось, что нижегородских школьников не планируется возвращать на дистанционное обучение.