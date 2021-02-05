Нижегородских школьников не планируется возвращать на дистанционное обучение Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Нижегородских школьников не планируется возвращать на дистанционное обучение. Об этом министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сообщил во время Большого родительского собрания, которое прошло в регионе в онлайн-формате 9 февраля.

По его словам, вопрос распространения коронавируса в регионе является до сих пор актуальным. "Много вопросов поступало, а планируете ли вы вводить дистант? Так вот, - мы не планируем. В повестке этого вопроса нет", - сказал Мелик-Гусейнов.

Как в свою очередь отметила и.о министра образования региона Ольга Петрова, "ничто не может заменить учителя и той атмосферы, которая складывается в классах в школе, а также того социума, который имеется".

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 7 октября внес изменения в указ о режиме повышенной готовности. Изменения предполагали, в том числе, отправку школьников на преждевременные каникулы, а вузам и профессиональным учебным заведениям региона рекомендовано приготовиться к дистанционному обучению.

При этом с 9 ноября выпускные классы нижегородских школ обучаются в обычном режиме. С 8 февраля почти все студенты российских вузов обучаются в очном режиме.