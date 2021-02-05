Дополнительные места для 300 детей создадут в детсадах Бора Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Дополнительные места для 300 детей создадут в детсадах Бора. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Работы ведутся в рамках нацпроекта "Демография".

"В общей сложности в детских садах будет создано еще 300 мест для маленьких жителей Бора. Это позволит снизить нагрузку на дошкольную образовательную систему городского округа", - рассказал Глеб Никитин.

"На строительство выделено около 400 млн рублей. Это стало возможным благодаря реализации национального проекта "Демография", - добавил губернатор.

В микрорайоне Прибрежный к зданию детского сада "Дельфинчик" в 2020 году началось строительство пристроя, рассчитанного на 60 мест. В нем будут размещены три группы для детей ясельного возраста. Всего на эти цели заложено около 74,5 млн рублей.

В микрорайоне Красногорка идет строительство нового детского сада на 240 мест. Объем финансирования составит 319 млн рублей. На сегодняшний день строители приступили к возведению второго этажа.

Нацпроект "Демография" утвержден в рамках указа президента РФ Владимира Путина в 2018 году. Он включает 5 федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей", "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья" и "Спорт - норма жизни". Среди целей нацпроекта – увеличение продолжительности жизни, снижение смертности, повышение рождаемости и увеличение доли граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом.