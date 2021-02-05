Бюджет Нижнего Новгорода оплатил неустойку по контракту ГУММИДа с заказчиком Экономика

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НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Прокуратура Нижнего Новгорода выявила нарушение бюджетного законодательства при расчетах с подрядчиками по заключенным договорам. Об этом сообщили в городской прокуратуре.

Установлено, что муниципальное казенное учреждение "Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде" (МКУ "ГКММИД") оплатил одному из подрядчиков работы только в судебном порядке. При этом из бюджета города были взысканы средства, которые пошли на выплату неустойки по контракту и государственную пошлину.



"Оплата взысканных денежных средств произведена из бюджета города, что повлекло причинение ущерба муниципальному образованию", - пояснили в прокуратуре.



Ведомство установило должностное лицо ГУММИДа, по вине которого причинен данный ущерб и обратилась в суд с заявлением, где просило взыскать эти деньги с виновного в порядке регресса.

Исковые требования прокуратуры Нижнего Новгорода удовлетворены в полном объеме.