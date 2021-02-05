Стала известна степень готовности транспортной развязки в Ольгино Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области рассказало о работах, которые в настоящее время ведутся на строительной площадке, где возводится транспортная развязка в деревне Ольгино Приокского района Нижнего Новгорода.

Как сообщили в министерстве агентству НИА "Нижний Новгород", строительная готовность объекта сейчас составляет 50%. Основной объем работ, в том числе по укладке дорожного полотна, предусмотрен в весенне-летний период, поэтому наступившие морозы не влияют на график строительства.

Сейчас на площадке ведется строительство локальных очистных сооружений, канализационно-насосных станций, устанавливаются буронабивные сваи шумозащитных экранов.

Уже практически завершилось устройство путепровода. Возведение насыпи земляного полотна и строительство ливневки выполнено больше, чем на половину от общего объема. Специалисты продолжают устройство дорожной одежды (инженерная многослойная конструкция, воспринимающая нагрузку от транспортных средств).

В Минтрансе также рассказали о работах, которые уже завершились. Речь идет о перекладке всех инженерных коммуникаций, строительстве подпорной стенки одного из съездов, а также строительстве свайного основания и тела подпорной стенки другого съезда.

Напомним, что по контракту развязку должны построить к октябрю 2021 года, но губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сказал, что объект введут в эксплуатацию раньше предусмотренных контрактом сроков, а именно к 800-летию Нижнего Новгорода, который празднуется в конце лета 2021 года.

Развязка разделит транспортные потоки из богородского и арзамасского направлений и решит проблему пробок на выезде из Нижнего Новгорода со стороны проспекта Гагарина.

Протяженность двухуровневой развязки будет почти 1,5 км, включая строительство трехпролетного четырехполосного путепровода длиной 72,3 м. Расчетная скорость движения – 80 км/ч. Когда развязка будет построена, из Богородска в Нижний Новгород транспорт будет двигаться по верхнему уровню, не пересекаясь с машинами арзамасского направления.

Цена контракта на строительство развязки составила 1,757 млрд рублей.