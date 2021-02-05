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Общество

Сеть перехватывающих парковок на 2 400 мест создадут в Нижнем Новгороде

10 февраля 2021 20:33  [90] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Сеть перехватывающих парковок на 2 400 мест создадут в Нижнем Новгороде. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства городской администрации.

Создание перехватывающих парковок предусмотрено Комплексной схемой организации дорожного движения (КСОДД) и Программой комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ). Реализация последней рассчитана на 2019-2030 годы и была утверждена думой Нижнего Новгорода 27 ноября 2019 года.

"В последние годы в Нижнем Новгороде остро обозначилась проблема парковки автотранспорта, что снижает пропускную способность улично-дорожной сети и уровень безопасности дорожного движения. Сложившаяся ситуация <…> требует принудительного ограничения доступа для автомобилей без ущерба для пешеходов", - поясняется в тексте программы.

Для решения данной проблемы в Нижнем Новгороде планируется создание сети перехватывающих парковок, которые будут расположены у транспортно-пересадочных узлов. Парковка на 800 машиномест расположится на ул. Сергея Акимова; на 300 машиномест - около станции метро "Парк Культуры"; на 400 мест – рядом с железнодорожной станцией Варя и около площади Сненной; а также на 500 машиномест - на Казанском шоссе у дома 12А.

Стоит отметить, что сейчас в городе уже существуют перехватывающие парковки - около станции метро Комсомольская и рядом с ТЦ "Перекресток" в микрорайоне Щербинки 2.

Напомним, что в соответствие с новой схемой организации дорожного движения в Нижнем Новгороде с конца января 2021 года постепенно водится запрет на парковку на улицах города.

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Теги:
Парковка Транспорт
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