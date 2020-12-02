ЦОДД объяснил, почему на улицах Нижнего Новгорода вводится запрет на парковку Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) объяснил, почему на некоторых улицах Нижнего Новгорода вводится запрет на парковку.

Ранее ЦОДД неоднократно публиковал список участков дорог, где с конца января вводится запрет на парковку транспорта. Речь шла, в основном, об улицах в историческом центре Нижнего Новгорода. Ограничения будут вводиться с 21 января.

"Вводимые в настоящее время ограничения реализуются в полном соответствии с утвержденными проектами организации дорожного движения и отвечают потребностям в обеспечении безопасности участников движения и пропускной способности улично-дорожной сети", – сообщили в ЦОДД.

С завтрашнего дня парковка запрещается на следующих участках:

- на улице Ульянова (от дома №13 до ул. Пискунова, от д.№39 по ул. Пискунова до ул. Нестерова, от ул. Нестерова до ул. Семашко, от ул. Семашко до ул. Провиантской)

- на ул. Семашко (от Верхне-Волжской Набережной до ул. Минина, от д.№40 до ул. Ульянова, около домов №№№ 35, 37, 44 по ул. Варварской)

- на ул. Долгополова (от ул. Прокофьева до ул. Приокской, от ул. Приокской до ул. Красный Цинковальщик)

- на ул. Вокзальной в районе д.№18 и ул. Литвинова от д.№25 до ул. Даля.