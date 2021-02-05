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Общество

Рейсы из Нижнего Новгорода в Турцию и ОАЭ возобновляются с марта 2021 года

11 февраля 2021 10:02  [183] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Рейсы из Нижнего Новгорода в Турцию и ОАЭ возобновляются с марта 2021 года. Эту информацию агентству подтвердили в одной нижегородской турфирме.

Согласно полученной информации, уже с 19 марта 2021 года стартуют чартерные рейсы из столицы ПФО в Анталью. Перелеты будет производить авиакомпания "Royal Flight".

Рейсы в Дубай будет осуществлять авиакомпания "Россия". Предполагается, что это также будут чартерные рейсы. Первый вылет запланирован на 3 марта, согласно онлайн-табло нижегородского аэропорта. Перевоз пассажиров будет осуществляться на борту судна Boeing 737. НИА "Нижний Новгород" уже направило запрос в авиакомпанию для разъяснения всех подробностей.

Согласно актуальным правилам въезда в зарубежные государства, россиянам необходимо предоставить справку с QR- или штрих-кодом, подтверждающую отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19. Тест должен быть сделан не ранее чем за 72 часа до прибытия на территорию зарубежных стран.

Ранее сообщалось, что уже с 12 февраля Нижегородский аэропорт открывает рейсы в Ереван.

Полеты будет выполнять авиакомпания "Икар" на воздушных судах Embraer 190 вместимостью 110 пассажиров.

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Теги:
Аэропорт Туризм
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