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Экономика

Более 57 млн рублей планируется направить на ремонт дорог в центре Нижнего Новгорода

11 февраля 2021 11:44  [124] Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Более 57 млн рублей планируется направить на ремонт дорог в центре Нижнего Новгорода. Об этом говорится в материалах на сайте госзакупок.

Согласно аукционной документации, 10 февраля департаментом экономического развития горадминистрации был объявлен конкурс на выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог в Нижегородском районе Нижнего Новгорода.

В частности, планируется провести ремонт дорог на участках по ул. Большая Печерская от ул. Пискунова до ул. Родионова, по ул. Провиантская от наб. Верхневолжской до ул. Ижорская, по ул. Фрунзе от наб. Верхневолжской до ул. Ковалихинская, по ул. Трудовая от ул. Б. Печерская до ул. Белинского с лестницей от д.64 по ул. Ковалихинской. Работы должны быть завершены с даты подписания муниципального контракта по 1 августа 2021 года.

Цена контракта составляет 57,308 млн рублей. В эту сумму входят не только работы по замене дорожного покрытия, но и работы по ремонту тротуаров, нанесению дорожной разметки и установке барьерного ограждения.

Ранее сообщалось, что Дума Нижнего Новгорода уже одобрила выделение 104 млн рублей на ремонт дорог в городе.

Напомним также, что ремонт дорог в Нижегородской области в 2020 году был увеличен на 30%. Всего за год было отремонтировано 1 076 км дорог.

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Теги:
Дороги Ремонтные работы
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