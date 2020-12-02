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Экономика

Дума Нижнего Новгорода одобрила январские изменения в бюджет города

27 января 2021 11:36  [109] Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Дума Нижнего Новгорода одобрила январские изменения в бюджет города. Такое решение принято на заседании 27 января 2021 года.

Доходная и расходная части бюджета увеличены на 1,7 млрд рублей за счет межбюджетных трансфертов. Кроме того, расходная часть увеличена на 177,1 млн рублей за счет остатков средств, сложившихся на счетах города по состоянию на 1 января 2021 года. 

Планируемые расходы:

- 450,1 млн рублей - на организацию бесплатного горячего питания учащимся начальных классов;

- 392,3 млн рублей –на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство;

- 323,8 млн рублей – на благоустройство общественных пространств и дворовых территорий,

- 282,4 млн рублей - на строительство школы в ЖК "Новая Кузнечиха";

- 154,3 млн рублей - на строительство сооружений для ликвидации сброса промывных вод ("Слудинская", "Малиновая гряда");

- 154,2 млн рублей - на переселение граждан из аварийного жилищного фонда;

- 104 млн рублей - на ремонт дорог;

- 83,6 млн рублей - на строительство детских садов (ДОУ по пр. Гагарина, ул. Есенина, ул. Верховая, ул. Куйбышева, ул. Зимина, ул.Молитовская, ул. Красноуральская, ул. Глеба Успенского, ул. Ванеева, Новая Кузнечиха);

- 20 млн рублей – на нанесение дорожной разметки;

- 15,4 млн рублей - на ремонт второго здания МБУ ДОД "Центр детского творчества Ленинского района",

- 15 млн рублей – на ремонт сквера у ДК им. В.И. Ленина;

- 12,4 млн рублей - на обеспечение жильем отдельных категорий граждан (ветераны, инвалиды);

- 10 млн рублей - на создание модельных муниципальных библиотек;

- 5 млн рублей - на возведение пристроя к школе № 168;

- 3,6 млн рублей - на строительство спортивной площадки в микрорайоне Березовский;

-3,2 млн рублей – на разработку проектно-сметной документации на выполнение противооползневых мероприятий в районе дома №36 по улице Рождественская.

Также за счет перераспределения средств 46,8 млн рублей пойдет на софинансирование мероприятий в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода, 20,5 млн рублей – на ликвидацию оползня на Похвалинском съезде в районе гостиницы "Азимут".

После корректировки основных параметров доходная часть бюджета Нижнего Новгорода на 2021 год составила 38,3 млрд рублей, расходная – 38,8 млрд рублей, дефицит – 476,2 млн рублей.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Бюджет Городская дума
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