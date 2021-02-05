Каркас беседки-качелей на 32 места установили в парке "Швейцария" Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Каркас беседки-качелей на 32 места установили в парке "Швейцария". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Согласно информации, беседка-качели будет размещена на одной из основных аллей парка, рядом с бровкой откоса. Как только потеплеет, рабочие планируют приступить к чистовому покрытию из EPDM-крошки на площадке под объектом. Затем будут установлены сами качели.

Отмечается, что вместимость качелей составляет 32 человека. Именно такое количество людей может одновременно качаться на качелях. Кроме этого, недавно подрядчик приступил к установке павильона Детского центра на месте бывшего здания администрации парка. Сейчас каркас стен центра полностью готов, работы по павильону выполнены на 30% от существующего плана.

В то же время рабочие продолжают работы по прокладке хозяйственно-бытовой канализации; монтажу технологического оборудования фонтанов; установке каркасов комплекса кафе. Также идут работы, направленные на гидроизоляцию оснований павильонов; ремонт дорожки на бровке откоса; прокладку кабелей освещения.

Ранее сообщалось, что в парке проводятся масштабные работы по благоустройству. Их выполняет АО "Группа компаний ЕКС" из Ярославля. Стоимость контракта составляет 3,74 млрд рублей.

Компания отреставрирует входы и ограду парка "Швейцария", которые являются объектом культурного наследия. Планируется благоустройство существующего мемориального комплекса "Нижегородцам, павшим в Афганистане и Чечне" и сквера "Первых маевок".

Кроме того, проект предполагает установку фонтанов, малых архитектурных форм, создание детских и спортивных площадок, а также некапитальных парковых павильонов, которые будут выполнены из дерева и стекла.