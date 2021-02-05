"Горький fest" пройдет в Нижнем Новгороде на новых площадках
Новая схема на Циолковского
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Россия возобновила авиасообщение с Грецией и Сингапуром
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 11 февраля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
11 февраля 2021 15:13  [76] Каркас беседки-качелей на 32 места установили в парке "Швейцария"
11 февраля 2021 14:36  [105] Более 200 млн рублей будет выделено на ремонт и переоснащение Балахнинской ЦРБ
11 февраля 2021 14:22  [116] ФАС РФ возбудило дело в отношении Теле2 после повышения тарифов
11 февраля 2021 14:15  [88] Строительство станции снеготания в Нижегородском районе оценили в 100 млн рублей
11 февраля 2021 13:48  [205] МЧС предупредило о сильной метели, надвигающейся на Нижний Новгород
11 февраля 2021 12:57  [239] Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 10 районах Нижегородской области
11 февраля 2021 12:52  [145] Авиакомпания "Россия" оформляет разрешение на совершение полетов "Нижний Новгород - Дубай"
11 февраля 2021 12:31  [203] Озвучены данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 11 февраля
11 февраля 2021 12:25  [106] "Мнение молодежи очень важно и ценно для законодателей", - Евгений Люлин
11 февраля 2021 12:24  [120] Платформа для голосования за объекты благоустройства запущена в России
Общество

Каркас беседки-качелей на 32 места установили в парке "Швейцария"

11 февраля 2021 15:13  [76] Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Каркас беседки-качелей на 32 места установили в парке "Швейцария". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Согласно информации, беседка-качели будет размещена на одной из основных аллей парка, рядом с бровкой откоса. Как только потеплеет, рабочие планируют приступить к чистовому покрытию из EPDM-крошки на площадке под объектом. Затем будут установлены сами качели.

Отмечается, что вместимость качелей составляет 32 человека. Именно такое количество людей может одновременно качаться на качелях. Кроме этого, недавно подрядчик приступил к установке павильона Детского центра на месте бывшего здания администрации парка. Сейчас каркас стен центра полностью готов, работы по павильону выполнены на 30% от существующего плана.

В то же время рабочие продолжают работы по прокладке хозяйственно-бытовой канализации; монтажу технологического оборудования фонтанов; установке каркасов комплекса кафе. Также идут работы, направленные на гидроизоляцию оснований павильонов; ремонт дорожки на бровке откоса; прокладку кабелей освещения.

Ранее сообщалось, что в парке проводятся масштабные работы по благоустройству. Их выполняет АО "Группа компаний ЕКС" из Ярославля. Стоимость контракта составляет 3,74 млрд рублей.

Компания отреставрирует входы и ограду парка "Швейцария", которые являются объектом культурного наследия. Планируется благоустройство существующего мемориального комплекса "Нижегородцам, павшим в Афганистане и Чечне" и сквера "Первых маевок".

Кроме того, проект предполагает установку фонтанов, малых архитектурных форм, создание детских и спортивных площадок, а также некапитальных парковых павильонов, которые будут выполнены из дерева и стекла.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Парк Швейцария Парки Развлечения
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Хорошо забытое старое: сто дней Евгения Люлина в ЗС НО
05 февраля 2021 15:05Хорошо забытое старое: сто дней Евгения Люлина в ЗС НО
Архив
лидерыинтернета
CleverSmile
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (910) 130-05-24
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph