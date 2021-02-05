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Общество

Собак с шерстью голубого цвета заметили под Дзержинском

11 февраля 2021 18:10  [70] Общество

Фото: из соцсети Вконтакте, Нижний Новгород Без цензуры, Алексей Ганин

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Собак с голубой шерстью заметили под Дзержинском. Об этом сообщается в группе в соцсети ВКонтакте.

Житель города Алексей Ганин поделился фотографиями животных. 

Согласно информации, стая "голубых" собак была обнаружена на территории завода "Оргстекло".

(фото: из соцсети ВКонтакте, Нижний Новгород Без цензуры)

В соцсетях нижегородцы предположили, что собаки перепачкались каким-то красителем, и выразили опасения, что животные могут пострадать.

"Раньше в середине 90-х байка ходила что в Дзержинске по цвету лица можно было определить, где человек работает.Так вот, как раз про Оргстекло и говорили, что с синими лицами", - написал один из пользователей соцсети.

Позднее в соцсети появилась информация, что администрация города в настоящее время ведет переговоры с руководством предприятия "Дзержинское оргстекло" о возможности отлова животных.

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Теги:
Дзержинск Животные
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