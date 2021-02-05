Собак с шерстью голубого цвета заметили под Дзержинском

Фото:
Собак с голубой шерстью заметили под Дзержинском. Об этом сообщается в группе в соцсети ВКонтакте.
Житель города Алексей Ганин поделился фотографиями животных.
Согласно информации, стая "голубых" собак была обнаружена на территории завода "Оргстекло".
В соцсетях нижегородцы предположили, что собаки перепачкались каким-то красителем, и выразили опасения, что животные могут пострадать.
"Раньше в середине 90-х байка ходила что в Дзержинске по цвету лица можно было определить, где человек работает.Так вот, как раз про Оргстекло и говорили, что с синими лицами", - написал один из пользователей соцсети.
Позднее в соцсети появилась информация, что администрация города в настоящее время ведет переговоры с руководством предприятия "Дзержинское оргстекло" о возможности отлова животных.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+