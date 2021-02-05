Больничные для работающих пенсионеров в Нижегородской области продлены до конца месяца Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Больничные для работающих пенсионеров в Нижегородской области продлены до конца месяца. Об этом глава региона Глеб Никитин сообщил на своей странице в Instagram 11 февраля.

"Больничные для нижегородцев старше 65 лет будут продлены минимум до конца месяца", - написал губернатор, отвечая на вопрос одного из пользователей соцсети.

Новые больничные, как и предыдущие, будут оплачены за счет средств Фонда социального страхования напрямую работнику за весь период в течение семи календарных дней со дня оформления больничного.

Ранее сообщалось, что аквапарки и фудкорты в ТРЦ возвращаются к работе в Нижегородской области. Кроме этого, рестораны и кафе могут обслуживать гостей в новое время - с 6:00 до 3:00. А вместимость театров и кинотеатров увеличена с 40% до 60% от общего числа зрителей.