Аквапарки и фудкорты в ТРЦ возвращаются к работе в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Аквапарки и фудкорты в ТРЦ возвращаются к работе в Нижегородской области. Об этом глава региона Глеб Никитин сообщил на своей странице в Instagram 11 февраля.

По его словам, со вчерашнего числа внесены изменения в указ о режиме повышенной готовности на территории Нижегородской области. Теперь максимальное число зрителей театров и кинотеатров составляет не 40%, как ранее, а 60%.

Кроме этого, с определенными ограничениями разрешается конгрессно-выставочная деятельность, работа аттракционов, аквапарков, детских развлекательных центров, открываются фудкорты в торговых центрах города и области. Рестораны и кафе могут обслуживать гостей в новое время - с 6:00 до 3:00. Указ вступает в силу 16 февраля 2021 года.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области действует режим повышенной готовности для снижения рисков завоза и распространения коронавирусной инфекции.

Тогда губернатор пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но позже ситуация стабилизировалась.

7 октября были внесены изменения в указ о режиме повышенной готовности. Изменения предполагают самоизоляцию для пенсионеров, беременных женщин и людей, имеющих хронические заболевания. Работающие пенсионеры могут оформить себе больничный, сотрудники офисов переходят на дистанционный режим работы, а крупные предприятия должны организовать рабочий процесс таким образом, что бы сотрудники пересекались как можно реже.