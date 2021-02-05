Россия возобновила авиасообщение с Грецией и Сингапуром
В Нижегородской области могут построить полигон по изучению СО2
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
"Горький fest" пройдет в Нижнем Новгороде на новых площадках
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 12 февраля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
12 февраля 2021 09:31  [35] Больничные для работающих пенсионеров в Нижегородской области продлены до конца месяца
12 февраля 2021 09:15  [89] Нижний Новгород снова встал в пробках 12 февраля
12 февраля 2021 08:35  [124] Аквапарки и фудкорты в ТРЦ возвращаются к работе в Нижегородской области
11 февраля 2021 20:08  [321] Нижний сегодня: главные события дня
11 февраля 2021 19:04  [333] Нижегородцев предупредили об эвакуации мешающих уборке снега машин
11 февраля 2021 18:53  [288] Власти Москвы рассказали о вокзале "Восточный", куда станут прибывать Ласточки и Стрижи
11 февраля 2021 18:42  [269] Более 540 нижегородских медработников стали участниками программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер"
11 февраля 2021 18:10  [272] Собак с шерстью голубого цвета заметили под Дзержинском
11 февраля 2021 18:07  [227] Более 70% нижегородцев положительно оценили благоустройство первых площадок к 800-летию города
11 февраля 2021 16:10  [249] Вылеты из Нижнего Новгорода в Баку и Ош запланированы на февраль
Общество

Аквапарки и фудкорты в ТРЦ возвращаются к работе в Нижегородской области

12 февраля 2021 08:35  [124] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Аквапарки и фудкорты в ТРЦ возвращаются к работе в Нижегородской области. Об этом глава региона Глеб Никитин сообщил на своей странице в Instagram 11 февраля.

По его словам, со вчерашнего числа внесены изменения в указ о режиме повышенной готовности на территории Нижегородской области. Теперь максимальное число зрителей театров и кинотеатров составляет не 40%, как ранее, а 60%.

Кроме этого, с определенными ограничениями разрешается конгрессно-выставочная деятельность, работа аттракционов, аквапарков, детских развлекательных центров, открываются фудкорты в торговых центрах города и области. Рестораны и кафе могут обслуживать гостей в новое время - с 6:00 до 3:00. Указ вступает в силу 16 февраля 2021 года.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области действует режим повышенной готовности для снижения рисков завоза и распространения коронавирусной инфекции.

Тогда губернатор пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но позже ситуация стабилизировалась.

7 октября были внесены изменения в указ о режиме повышенной готовности. Изменения предполагают самоизоляцию для пенсионеров, беременных женщин и людей, имеющих хронические заболевания. Работающие пенсионеры могут оформить себе больничный, сотрудники офисов переходят на дистанционный режим работы, а крупные предприятия должны организовать рабочий процесс таким образом, что бы сотрудники пересекались как можно реже.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Коронавирус Торговля Туризм
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Хорошо забытое старое: сто дней Евгения Люлина в ЗС НО
05 февраля 2021 15:05Хорошо забытое старое: сто дней Евгения Люлина в ЗС НО
Архив
лидерыинтернета
CleverSmile
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (910) 130-05-24
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph