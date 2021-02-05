Принадлежавшую красноармейцу Маслову флягу показали на выставке "Без срока давности" в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: предоставлено организаторами

Принадлежавшую красноармейцу Маслову флягу показали на выставке "Без срока давности" в Нижнем Новгороде. Об этом агентству сообщили организаторы.

Согласно информации, 11 февраля мероприятие посетили еще 167 человек - это учащиеся 174 и 48 школы Приокского района, 103 школы Нижегородского района, а также студенты Нижегородских техникумов.

Показанная на выставка фляга была найдена в мае 2017 года в местах боев в урочище Черный Ручей Бельского района Тверской области. Останки бойца Василия Маслова были обнаружены рядом. Удалось установить, что Василий Маслов родился в 1910 году в Челябинской области. Он был женат на Савельевой Пелагее. До войны проживал в городе Карабаше. Погиб 6 марта 1943 года.

Помимо фляги на выставке представлен также складень, принадлежавший кому-то из погибших красноармейцев. Он был найден в 2019 году в районе урочища Черный ручей. Была организована поисковая экспедиция, итогом которой стал подъем 96 бойцов и командиров Красной армии. Были установлены имена двоих из них — Константина Никифорова и Хамида Хабиляева. В итоге еще один смертный медальон отправлен на экспертизу.

Напомним, что историческая выставка "Без срока давности" открылась в Нижнем Новгороде.

Выставка отражает различные аспекты реализации нацистами и их пособниками политики геноцида советского народа: карательные операции и массовое уничтожение мирного населения, травлю голодом и создание несовместимых с жизнью условий существования.