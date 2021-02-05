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Происшествия

Пешеход погиб под колесами грузовика DAF в Нижнем Новгороде

12 февраля 2021 11:18  [1] Происшествия
Пешеход погиб под колесами грузовика DAF в Нижнем Новгороде

Пешеход погиб под колесами грузовика DAF в Нижнем Новгороде

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Пешеход погиб под колесами грузовика DAF в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, автоавария произошла 11 февраля в 12:29 на улице Поющего, 16В (Автозаводский район, Нижний Новгород). Отмечается, что 50-летний водитель грузового автомобиля DAF при движении задним ходом совершил наезд на пешехода.

В результате ДТП погиб 40-летний мужчина.

Всего за минувшие сутки в регионе произошло 9 ДТП, в результате которых 8 человек получили различные травмы.

Напомним, что за 2020 год на дорогах Нижнего Новгорода погибли более 50 человек.

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Теги:
ГИБДД ДТП
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