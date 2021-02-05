Николай Бармин назначен врио ректора НГСХА Общество

Фото: пресс-служба СахГУ

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Николай Бармин назначен врио ректора ФГБУ "Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия". Об этом сообщается на сайте вуза.

Согласно информации, Николай Бармин назначен на должность временно исполняющего обязанностей ректора НГСХА приказом минсельхоза России от 5 февраля.

Напомним, что ранее врио университета был Сергей Ясников, который занимал должность с 27 сентября 2019 года.

СПРАВКА

Николай Юрьевич Бармин родился в 1963 году в деревне Луковкино Городецкого района.Окончил Горьковский государственный педагогический институт им. М. Горького в 1984 году по специальности "Учитель". В 1995 году получил диплом по специальности "Менеджер-правовед" Волго-Вятского кадрового центра при правительстве РФ. В 2003 году окончил Московский институт бизнеса и политики по специальности "Экономист".С 1984 по 1991 год работал в Ильинской средней школе, в том числе в должности директора.С 1991 по 1999 год - директор департамента образования и науки администрации Нижегородской области.С 1999 года по 2006 год - заместитель генерального директора ЗАО "Ипотечная компания Сбербанка".С 2006 по 2019 год - ректор ГБОУ ДПО "Нижегородский институт развития образования".В 2019 году работал заведующим кафедрой "Теории и практики управления" ГБОУ ДПО НИРО.С 2019 году по 2020 год занимал пост врио ректора ФГБОУ ВО "Сахалинский государственный университет".