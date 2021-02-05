"ЗооЗащита-НН" займется отловом собак с голубой шерстью в Дзержинске Общество

Фото: из соцсети Вконтакте, Нижний Новгород Без цензуры, Алексей Ганин

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

"ЗооЗащита-НН" займется отловом собак с голубой шерстью в Дзержинске. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в городской администрации.

Согласно информации, специалисты компании выразили готовность отловить животных на территории завода "Дзержинское оргстекло" и провести их осмотр.

"Мы уже изучили фотографии собак с окрашенной шерстью. По внешнему виду животных предварительно могу сказать, что их здоровью ничего не угрожает. Более точную информацию мы сможем сообщить только после отлова и осмотра животных", - рассказал руководитель "ЗооЗащиты-НН" Владимир Гройсман.

Специалисты организации выехали на территорию предприятия для проведения необходимых обследований.

Напомним, сообщение о собаках с голубой шерстью на территории завода "Оргстекло" было распространено в социальных сетях накануне. Нижегородцы предположили, что собаки перепачкались каким-то красителем, и выразили опасения, что животные могут пострадать.