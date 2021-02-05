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"ЗооЗащита-НН" займется отловом собак с голубой шерстью в Дзержинске. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в городской администрации.
Согласно информации, специалисты компании выразили готовность отловить животных на территории завода "Дзержинское оргстекло" и провести их осмотр.
"Мы уже изучили фотографии собак с окрашенной шерстью. По внешнему виду животных предварительно могу сказать, что их здоровью ничего не угрожает. Более точную информацию мы сможем сообщить только после отлова и осмотра животных", - рассказал руководитель "ЗооЗащиты-НН" Владимир Гройсман.
Специалисты организации выехали на территорию предприятия для проведения необходимых обследований.
Напомним, сообщение о собаках с голубой шерстью на территории завода "Оргстекло" было распространено в социальных сетях накануне. Нижегородцы предположили, что собаки перепачкались каким-то красителем, и выразили опасения, что животные могут пострадать.
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