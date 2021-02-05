Упавший на трассе М-7 автомобиль устранили, движение в Нижний Новгород возобновилось

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Перекрытое на трассе М-7 "Волга" движение в сторону Нижнего Новгорода возобновилось. Об этом сообщили ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород.
Напомним, что сегодня примерно с 10 утра движение на трассе в Володарском районе было перекрыто. По информации очевидцев поперек дороги стояла фура, полностью заблокировав движение.
Сейчас в ФКУ объяснили, что на 366-м километре автодороги, то есть в Володарском районе, произошло попутное столкновение пяти машин. С транспортировочной площадки одного из грузовиков на проезжую часть упал перевозимый автомобиль. ДТП спровоцировало полное перекрытие трассы в сторону Нижнего Новгорода.
В настоящее время большая часть проезжей трассы освобождена от поврежденных автомобилей, но работы продолжаются.
Объехать участок, где произошло ДТП, можно на 356 км трассы М-7, повернув на Ильиногорск, далее через Володарск с выездом на М-7 на 367 км.
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