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Происшествия

Трасса М-7 "Волга" перекрыта 12 февраля в Володарском районе из-за ДТП

12 февраля 2021 11:37  [230] Происшествия

Фото: Соцсеть ВКонтакте, группа Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Трасса М-7 "Волга" перекрыта 12 февраля в сторону Нижнего Новгорода в Володарском районе из-за ДТП. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород.

Автоавария произошла примерно в 10:10. ФКУ не сообщает подробности ДТП, однако очевидцы делятся фото и видео в соцсетях, где видно, что фура стоит поперек дороги, полностью заблокировав движение на трассе.

По информации ФКУ, сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и выясняют обстоятельства аварии. Дорожные службы ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород, в свою очередь, ликвидируют последствия аварии.

Объехать участок, где произошло ДТП, можно на 356 км трассы М-7, повернув на Ильиногорск, далее через Володарск с выездом на М-7 на 367 км.

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Теги:
Володарск Дороги ДТП
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