Банк России в очередной раз сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% Экономика

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Совет директоров Банка России на заседании 12 февраля 2021 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ РФ.

Ключевая ставка на данном уровне держится с июля 2020 года и является историческим минимумом. Изначально причиной такого уровня ставки стала пандемия коронавируса, которая начала представлять угрозу для российской экономики. Именно на этом фоне ЦБ РФ перешел к мягкой денежно-кредитной политике.

Сейчас, то есть в декабре и январе, по информации пресс-службы, цены росли в более ускоренном темпе, чем ожидалось. В ЦБ объяснили это вакцинацией и ожиданиями дополнительных мер бюджетной поддержки в отдельных странах.

По прогнозу Банка России, в условиях проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5–4,0% в 2021 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

"В этих условиях дезинфляционные риски перестали преобладать на годовом горизонте, а прогноз Банка России по инфляции на 2021 год повышен до 3,7-4,2%", - рассказали в пресс-службе.

По итогам заседания совета директоров ЦБ РФ от 12 декабря 2020 года прогноз по годовой инфляции в 2021 году составлял 3,5-4,0%.

В дальнейшем Банк России будет определять сроки и темпы возврата к нейтральной денежно-кредитной политике, принимая во внимание по-прежнему высокую неоднородность текущих тенденций в экономике и динамике цен, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 19 марта 2021 года.