Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
В Нижегородской области могут построить полигон по изучению СО2
Новая схема на Циолковского
Возобновляются рейсы из Нижнего Новгорода в Турцию и ОАЭ
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 12 февраля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Экономика
12 февраля 2021 14:18  [52] Банк России в очередной раз сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%
12 февраля 2021 13:57  [67] Почти 50 млн рублей выделено на благоустройство сквера на пр. 70 лет Октября в Нижнем Новгороде
12 февраля 2021 12:18  [98] Только две из 33-х тяговых подстанций для нижегородских трамваев не требуют замены
11 февраля 2021 16:36  [259] Вопрос о снижении стоимости муниципальных помещений хотят обсудить в Нижнем Новгороде
11 февраля 2021 14:40  [192] "Рынок ожидает сохранение ключевой ставки на неизменном уровне", - Максим Петроневич
11 февраля 2021 11:44  [315] Более 57 млн рублей планируется направить на ремонт дорог в центре Нижнего Новгорода
10 февраля 2021 18:49  [368] Бюджет Нижнего Новгорода оплатил неустойку по контракту ГУММИДа с заказчиком
10 февраля 2021 17:20  [324] Нижегородская область получила очередной денежный транш из федерального бюджета
10 февраля 2021 16:21  [246] Нижний Новгород не отказался от размещения облигаций на 4 млрд рублей
10 февраля 2021 15:10  [407] Прожиточный минимум в Нижегородской области в 2021 году составит 11 540 рублей
Экономика

Банк России в очередной раз сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

12 февраля 2021 14:18  [52] Экономика

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Совет директоров Банка России на заседании 12 февраля 2021 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ РФ.

Ключевая ставка на данном уровне держится с июля 2020 года и является историческим минимумом. Изначально причиной такого уровня ставки стала пандемия коронавируса, которая начала представлять угрозу для российской экономики. Именно на этом фоне ЦБ РФ перешел к мягкой денежно-кредитной политике.

Сейчас, то есть в декабре и январе, по информации пресс-службы, цены росли в более ускоренном темпе, чем ожидалось. В ЦБ объяснили это вакцинацией и ожиданиями дополнительных мер бюджетной поддержки в отдельных странах.

По прогнозу Банка России, в условиях проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5–4,0% в 2021 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

"В этих условиях дезинфляционные риски перестали преобладать на годовом горизонте, а прогноз Банка России по инфляции на 2021 год повышен до 3,7-4,2%", - рассказали в пресс-службе.

По итогам заседания совета директоров ЦБ РФ от 12 декабря 2020 года прогноз по годовой инфляции в 2021 году составлял 3,5-4,0%.

В дальнейшем Банк России будет определять сроки и темпы возврата к нейтральной денежно-кредитной политике, принимая во внимание по-прежнему высокую неоднородность текущих тенденций в экономике и динамике цен, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 19 марта 2021 года.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Банки Финансы ЦБ РФ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Хорошо забытое старое: сто дней Евгения Люлина в ЗС НО
05 февраля 2021 15:05Хорошо забытое старое: сто дней Евгения Люлина в ЗС НО
Архив
лидерыинтернета
CleverSmile
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (910) 130-05-24
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph