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Общество

Дефектоскоп поступил в лабораторию АПЗ

12 февраля 2021 15:04  [63] Общество

Фото: пресс-служба АПЗ

Дефектоскоп поступил в центральную заводскую лабораторию АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина". Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Согласно информации, дефектоскоп, или катушка соленоидного типа, предназначен для выявления трещин в металлических изделиях. Деталь устанавливается на платформу и перемещается в зону высокого магнитного поля, где намагничивается.

Затем изделие опускается в специальный раствор, в котором содержатся мельчайшие частицы железа. Если есть трещина, эти частицы выстраиваются вдоль неё, указывая тем самым на место дефекта. Так брак в детали исключается на начальной стадии сборки изделия.

"В прошлом году на нашем предприятии началось освоение нового специзделия – БРП-18. В его конструктиве есть детали, которые проходят магнитно-порошковую дефектоскопию. Раньше такую операцию проводили в сторонних организациях, сегодня мы можем это делать своими силами. Также на данном оборудовании можно будет проверять детали и других изделий, выпускаемых на АПЗ" , – отметил начальник ЦЗЛ Александр Любушкин.

В ЦЗЛ есть установка для дефектоскопии габаритных деталей. Новая предназначена для проверки изделий малых форм. Оба дефектоскопа будут загружены работой на 100%.

Новая катушка установлена на отремонтированном участке. В помещение подведены коммуникации. Большую работу для подключения оборудования к сети высокого напряжения провели заводские электрики и специалисты подрядной организации.

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Теги:
АПЗ Завод
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