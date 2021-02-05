Вирус АЧС обнаружен у кабана в Пильнинском районе Общество

Фото: с сайта metcool.ru

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Вирус африканской чумы свиней (АЧС) обнаружен у дикого кабана в Пильнинском районе. Об этом сообщили в комитете ветеринарии Нижегородской области.

ДНК вируса был обнаружен 5 февраля у павшего животного.

"В очаге были применены рекомендованные Минсельхозом РФ технологии ликвидации вируса, установлен карантин. Сейчас угроза выноса АЧС за пределы очага сведена к минимуму. Проведение необходимых противоэпизоотических мероприятий продолжается", - сообщили в комитете.

Сейчас специалисты проверяют владельцев свиней и вручают им памятки.

Кроме того, введено регулирование численности дикого кабана.

Напомним, в 2020 году на территории региона было зарегистрировано и успешно ликвидировано 13 вспышек африканской чумы свиней, из них четыре - среди свиней в личных подсобных хозяйствах и 9 - среди кабанов в дикой природе. Вспышки АЧС регистрировались в Ардатовском, Бутурлинском, Вадском, Вознесенском, Княгининском, Сосновском, Сергачском, Спасском районах и городском округе Перевозский.

По данным регионального комитета ветеринарии, в результате проведенных ветеринарных мероприятий дальнейшее распространение заболевания было предотвращено.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор прогнозирует ухудшение ситуации с распространением африканской чумы свиней в Нижегородской области.