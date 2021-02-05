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Общество

Россельхознадзор прогнозирует ухудшение ситуации с распространением АЧС в Нижегородской области

10 февраля 2021 09:46  [76] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Россельхознадзор прогнозирует ухудшение ситуации с распространением африканской чумы свиней (АЧС) в Нижегородской области. Об этом сообщается в материалах на сайте управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий.

Согласно информации, "прогнозируется увеличение вспышек как в популяции дикого кабана, так и в личных хозяйствах граждан".
Особую обеспокоенность у управления вызывает ситуация по промышленным свинокомплексам ООО "ННПП" и ООО "ННПП-2" и вновь вводимые на территории Сергачского и Ардатовского районов.

В целом же за 2020 год в регионе было зарегистрировано 13 случаев АЧС (4 – личные хозяйства и 9 – дикий кабан) в Ардатовском, Княгининском, Вознесенском, Бутурлинском, Перевозском, Сосновском, Вадском, Сергачском и Спасском районах Нижегородской области.

Напомним, что нужно делать, чтобы вирус не распространился.

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Теги:
АЧС Животные Россельхознадзор
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