Россельхознадзор прогнозирует ухудшение ситуации с распространением АЧС в Нижегородской области Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Россельхознадзор прогнозирует ухудшение ситуации с распространением африканской чумы свиней (АЧС) в Нижегородской области. Об этом сообщается в материалах на сайте управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий.

Согласно информации, "прогнозируется увеличение вспышек как в популяции дикого кабана, так и в личных хозяйствах граждан".

Особую обеспокоенность у управления вызывает ситуация по промышленным свинокомплексам ООО "ННПП" и ООО "ННПП-2" и вновь вводимые на территории Сергачского и Ардатовского районов.

В целом же за 2020 год в регионе было зарегистрировано 13 случаев АЧС (4 – личные хозяйства и 9 – дикий кабан) в Ардатовском, Княгининском, Вознесенском, Бутурлинском, Перевозском, Сосновском, Вадском, Сергачском и Спасском районах Нижегородской области.

Напомним, что нужно делать, чтобы вирус не распространился.