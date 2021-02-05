Ледяной дождь ожидается в Нижегородской области 13 февраля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Ледяной дождь ожидается в Нижегородской области 13 февраля. Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Согласно полученной информации, в ближайшие часы по юго-востоку Нижегородской области ожидается ледяной дождь с сохранением до конца дня 13 февраля.

Специалисты ведомства прогнозируют вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и увеличение ДТП в связи с данным погодным явлением.

Напомним, что ранее МЧС предупреждало о сильной метели, надвигающейся на Нижний Новгород. До ночи 14 февраля в Нижнем Новгороде и области ожидается сильный снег и метель. В этот период видимость сократится до менее 500 метров.