Нарушенное из-за схода вагонов в Нижегородской области движение поездов восстановлено Общество

Фото: предоставлено транспортной прокуратурой

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Нарушенное из-за схода товарных вагонов в Нижегородской области движение поездов восстановлено. Об этом сообщается на сайте ГЖД.

Согласно опубликованной информации, движение поездов на перегоне Ветлужская – Шеманиха Горьковской железной дороги было восстановлено по двум путям 13 февраля в 8:12.

Сейчас на месте аварии продолжаются аварийно-восстановительные работы, а также проводится восстановление контактных проводов и ригельных опор.

Отмечается, что задержка поездов дальнего следования составляет: №109 Новый Уренгой – Москва на 4 часа 51 минут; №90 Нижний Новгород - Воркута 4 часа 14 минут; №12 Москва - Новый Уренгой на 1 час 55 минут; №92 Москва - Северобайкальск на 1 час 22 минуты.

Напомним, что из-за нарушений автомобилистом правил дорожного движения 12 февраля с рельсов сошли 8 вагонов грузового поезда. Прямо в движущийся состав на железнодорожном переезде между станциями Ветлужская и Шеманиха автомобиль марки Land Rover.