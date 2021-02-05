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Выставка "Твое сознание не знает границ" откроется в Нижнем Новгороде 18 февраля. Об этом сообщают организаторы мероприятия.
По полученной информации, мероприятие будет проходить в галерее современного искусства FUTURO. На выставке будут представлены работы двух молодых художников — Юлии Вирко и Антона Гельфанда.
"Эта выставка — заключительная версия выставочного проекта, который уже прошел на Винзаводе в Москве, в петербургском Севкабель Порту и в центре современной культуры "Смена" в Казани. Инсталляция выстроена на основе чередования работ авторов, где Юлия Вирко погружает зрителя в яркий мир цветных сновидений, а Антон Гельфанд — в пространство памяти и сознания, в котором они рождаются", - отмечается в сообщении.
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