НИА "Нижний Новгород" - Игорь Романов
Более 20 человек пострадали в ДТП из-за снегопада в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба областного ГУ МВД России.
Согласно информации, только за первый день непогоды в регионе произошло 139 автоаварий, в которых пострадали 23 человека.
Отмечается, что особо проблемными являются места спусков и подъёмов, где требуется особый контроль. На таких участках дополнительно выставляются экипажи ДПС.
Ранее сообщалось, что режим ЧС введён в Нижнем Новгороде в связи с продолжительным снегопадом.
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