Более 20 человек пострадали в ДТП из-за снегопада в Нижегородской области Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Игорь Романов

Более 20 человек пострадали в ДТП из-за снегопада в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба областного ГУ МВД России.

Согласно информации, только за первый день непогоды в регионе произошло 139 автоаварий, в которых пострадали 23 человека.

Отмечается, что особо проблемными являются места спусков и подъёмов, где требуется особый контроль. На таких участках дополнительно выставляются экипажи ДПС.

Ранее сообщалось, что режим ЧС введён в Нижнем Новгороде в связи с продолжительным снегопадом.