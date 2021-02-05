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Более 20 человек пострадали в ДТП из-за снегопада в Нижегородской области

14 февраля 2021 10:49  [112] Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Игорь Романов

Более 20 человек пострадали в ДТП из-за снегопада в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба областного ГУ МВД России.

Согласно информации, только за первый день непогоды в регионе произошло 139 автоаварий, в которых пострадали 23 человека.

Отмечается, что особо проблемными являются места спусков и подъёмов, где требуется особый контроль. На таких участках дополнительно выставляются экипажи ДПС.

Ранее сообщалось, что режим ЧС введён в Нижнем Новгороде в связи с продолжительным снегопадом.

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Теги:
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