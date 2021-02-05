Режим ЧС введен в Нижнем Новгороде в связи с продолжительным снегопадом Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Режим ЧС введен в Нижнем Новгороде в связи с продолжительным снегопадом. Об этом глава города Юрий Шалабаев сообщил на своей странице в Instagram.

По его словам, решение о введении в городе режима чрезвычайной ситуации было принято из-за сложных погодных условий.

"Для горожан ничего не меняется, администрации этот режим позволяет оперативно задействовать дополнительные ресурсы в ходе ликвидации последствий снегопада", - сообщил Юрий Шалабаев.

Вводимый в городе режим ЧС предполагает круглосуточное дежурство руководителей и должностных лиц горадминистрации. Силы и средства служб районов города должны быть приведены в готовность и постоянно контролировать состояние объектов жизнеобеспечения. Работа по надлежащему содержанию дорог и дворов города должна вестись круглосуточно.

В Нижнем Новгороде с 12 февраля наблюдается непрекращающаяся метель. За минувшие сутки в городе выпало 10 мм осадков при среднемесячной норме февраля в 40 мм. Дорожные службы города работают в круглосуточном режиме. По прогнозам синоптиков, обильные осадки сохранятся и 14 февраля.

Напомним, что прокуратура проверяет качество уборки снега в городе.