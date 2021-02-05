Воздушные сердца раздают нижегородцам в День всех влюбленных

фото предоставлено организаторами
НИА "Нижний Новгород" - Игорь Романов
Акция в честь Дня всех влюблённых проходит 14 февраля на Большой Покровской в Нижнем Новгороде возле кинотеатра "Орлёнок". Об этом сообщают организаторы.
Согласно информации, воздушные шары в виде сердец ярко-красного цвета вручают всем желающим. Всего планируется раздать более 400 таких "валентинок".
Ранее сообщалось, что вышедшие на лыжню нижегородские пары 14 февраля получили сюрприз.
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