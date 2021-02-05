Воздушные сердца раздают нижегородцам в День всех влюбленных Общество

фото предоставлено организаторами

НИА "Нижний Новгород" - Игорь Романов

Акция в честь Дня всех влюблённых проходит 14 февраля на Большой Покровской в Нижнем Новгороде возле кинотеатра "Орлёнок". Об этом сообщают организаторы.

Согласно информации, воздушные шары в виде сердец ярко-красного цвета вручают всем желающим. Всего планируется раздать более 400 таких "валентинок".

Ранее сообщалось, что вышедшие на лыжню нижегородские пары 14 февраля получили сюрприз.