Вышедшие на лыжню нижегородские пары 14 февраля получили сюрприз

фото предоставлено организаторами
НИА "Нижний Новгород" - Игорь Романов
Спортмены-романтики, пришедшие парами с 8:00 до 9:00 14 февраля на лыжную базу "Сормович", получали в пункте проката вторые лыжи бесплатно. Об этом сообщили организаторы акции.
Согласно информации, всего за первый час прокатиться пришли 39 нижегородцев, а в акции приняли участие восемь пар.
Первыми прокатиться по снежной трассе в морозный праздничный день пришли нижегородцы Игорь и Светлана. Сопровождал любителей спорта любимец семьи- пудель Марсель.
А сормовичи Алексей и Наталья, также пришедшие утром, рассказали, что проводят на лыжной трассе почти каждые зимние выходные, когда позволяет погода. Любимые их дистанции — 2 и 3 км.
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