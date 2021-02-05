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Спорт

Вышедшие на лыжню нижегородские пары 14 февраля получили сюрприз

14 февраля 2021 10:22  [43] Спорт
фото предоставлено организаторами

фото предоставлено организаторами

НИА "Нижний Новгород" - Игорь Романов

Спортмены-романтики, пришедшие парами с 8:00 до 9:00 14 февраля на лыжную базу "Сормович", получали в пункте проката вторые лыжи бесплатно. Об этом сообщили организаторы акции.

Согласно информации, всего за первый час прокатиться пришли 39 нижегородцев, а в акции приняли участие восемь пар.

Первыми прокатиться по снежной трассе в морозный праздничный день пришли нижегородцы Игорь и Светлана. Сопровождал любителей спорта любимец семьи- пудель Марсель.

А сормовичи Алексей и Наталья, также пришедшие утром, рассказали, что проводят на лыжной трассе почти каждые зимние выходные, когда позволяет погода. Любимые их дистанции — 2 и 3 км.

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Теги:
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