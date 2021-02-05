Сормовичи отметили День влюблённых во дворах
НИА "Нижний Новгород" - Игорь Романов
Сормовичи отметили День влюблённых во дворах. Об этом сообщили в местной администрации.
Так, во дворе дома № 5 по ул. Культуры активные горожане смастерили несколько снежных фигур в виде сердец.
У дома № 14 по ул. Рубинчика была организована соседская встреча, где все участники обменялись валентинками, поздравили с праздником влюбленных. Маленькие сормовичи покатались на санках и ватрушках.
Отмечается, что в романтическом оформлении дворов приняли участие 80 человек.
Ранее сообщалось, что в честь праздника воздушные шары в виде ярко-красных сердец раздают 14 февраля на Большой Покровской.
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