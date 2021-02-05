Сормовичи отметили День влюблённых во дворах Общество

Сормовичи отметили День влюблённых во дворах

НИА "Нижний Новгород" - Игорь Романов

Сормовичи отметили День влюблённых во дворах. Об этом сообщили в местной администрации.

Так, во дворе дома № 5 по ул. Культуры активные горожане смастерили несколько снежных фигур в виде сердец.

У дома № 14 по ул. Рубинчика была организована соседская встреча, где все участники обменялись валентинками, поздравили с праздником влюбленных. Маленькие сормовичи покатались на санках и ватрушках.

Отмечается, что в романтическом оформлении дворов приняли участие 80 человек.

Ранее сообщалось, что в честь праздника воздушные шары в виде ярко-красных сердец раздают 14 февраля на Большой Покровской.