Доппоезд будет курсировать между Нижним Новгородом и Москвой с февраля 2021 года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Доппоезд будет курсировать между Нижним Новгородом и Москвой с февраля 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.

Согласно предоставленной информации, фирменный поезд № 35/36 "Нижегородец" вводится для обеспечения повышенного спроса на пассажирские перевозки между Нижним Новгородом и Москвой.

В сообщении отмечается, что поезд будет отправляться из Нижнего Новгорода по четвергам и воскресеньям в 23:35 и прибывать в Москву по пятницам и понедельникам в 06:28. Из Москвы поезд будет отправляться в эти же сутки в 23:55 и прибывать в Нижний Новгород на следующие в 06:26. Поезд будет курсировать с февраля по май текущего года.

Ранее сообщалось, что отправка пассажиров на ГЖД в 2020 году снизилась на 29%. По итогам января-декабря прошлого года с вокзалов и станций Горьковской железной дороги отправлено более 29 млн пассажиров.