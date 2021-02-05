"Более 6,5 тысячи нижегородцев-горьковчан выполнили свой воинский долг в Афганистане", - Глеб Никитин Общество

Глеб Никитин Фото: НИА Нижний Новгород

15 февраля отмечается День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что более 6,5 тысячи нижегородцев – горьковчан выполнили свой воинский долг в Афганистане. 189 человек погибли, 834 были ранены и контужены, 155 остались инвалидами.

"Сегодня мы отдаем дань памяти всем, кто не вернулся с той войны, и благодарим ветеранов, живущих рядом с нами. Это был очень сложный опыт, в котором отразилась вся противоречивость времени", - сказал губернатор Нижегородской области.

"Нашим солдатам и офицерам приходилось действовать в крайне непростых условиях, постоянно сталкиваться с новыми вызовами. Несмотря на это, им удалось сохранять воинский дух, проявить героизм и отвагу, что, безусловно, достойно глубочайшего уважения", - отметил Глеб Никитин.