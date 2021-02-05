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Общество

Новое медоборудование поступило в нижегородскую детскую больницу №1

15 февраля 2021 13:28  [72] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Новое высокотехнологичное медицинское оборудование поступило в детскую городскую клиническую больницу №1 Приокского района Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

По полученной информации, оборудование закуплено для консультативно-диагностического центра, работающего на базе детской городской больницы.

В частности, в больницу поступили гастрофиброскоп, внешний дефибриллятор, 12-канальный электрокардиограф, а также две компьютерные системы для электроэнцефалографии с синхронным видеомониторированием, обеспечивающие более информативные исследования по сравнению с обычной электроэнцефалографией

Как отметил губернатор региона Глеб Никитин, обновление материально-технической базы больницы стало возможным благодаря нацпроекту "Здравоохранение". Он добавил, что общая стоимость оборудования составляет около 3 млн рублей.

Ранее сообщалось, что более 200 млн рублей будет выделено на ремонт и переоснащение Балахнинской ЦРБ. В рамках программы также будет закупаться и транспорт. Шесть новых автомобилей поступили в ЦРБ в конце 2002 года, в 2021 году планируется закупить еще 13 машин.

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Теги:
Здоровье Здравоохранение
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