Нижегородцев предупреждают о вероятности ЧС из-за сильных морозов Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Региональное управление МЧС предупреждает о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Нижнего Новгорода и области 16 февраля.

Ведомство, со ссылкой на Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сообщает, что 16 февраля в областном центре и в западной половине региона ожидается мороз -30°.

Именно с такими неблагоприятными погодными явлениями увеличивается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах и линиях энергосистем в связи с их перегрузкой. Прогнозируется увеличение количества пожаров, вызванных нагрузками на системы электроснабжения. Возможны случаи переохлаждения и обморожения среди населения.

Напомним, что аномально морозную погоду в Нижнем Новгороде синоптики прогнозируют до 20 февраля. В этот период среднесуточная температура воздуха будет на 7-15 градусов ниже климатической нормы, которая в настоящее время составляет -7°...-9°.