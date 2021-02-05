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Общество

МЧС предупреждает об аномальных морозах в Нижегородской области

14 февраля 2021 13:54  [167] Общество
МЧС предупреждает об аномальных морозах в Нижегородской области

МЧС предупреждает об аномальных морозах в Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Игорь Романов

Аномальные морозы придут в Нижегородскую область. Об этом в пресс-службе регионального управления МЧС сообщили со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Согласно информации, аномально-холодная погода прогнозируется на период с 14 по 20 февраля.

Среднесуточная термометра установится на 7-15 градусов ниже климатической нормы. Согласно информации, нормой в этот период является температура воздуха в -7...-9 градусов.

Ранее сообщалось, что глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев ввёл режим ЧС в городе из-за снегопада.

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