МЧС предупреждает об аномальных морозах в Нижегородской области Общество

МЧС предупреждает об аномальных морозах в Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Игорь Романов

Аномальные морозы придут в Нижегородскую область. Об этом в пресс-службе регионального управления МЧС сообщили со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Согласно информации, аномально-холодная погода прогнозируется на период с 14 по 20 февраля.

Среднесуточная термометра установится на 7-15 градусов ниже климатической нормы. Согласно информации, нормой в этот период является температура воздуха в -7...-9 градусов.

Ранее сообщалось, что глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев ввёл режим ЧС в городе из-за снегопада.