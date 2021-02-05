МЧС предупреждает об аномальных морозах в Нижегородской области
НИА "Нижний Новгород" - Игорь Романов
Аномальные морозы придут в Нижегородскую область. Об этом в пресс-службе регионального управления МЧС сообщили со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".
Согласно информации, аномально-холодная погода прогнозируется на период с 14 по 20 февраля.
Среднесуточная термометра установится на 7-15 градусов ниже климатической нормы. Согласно информации, нормой в этот период является температура воздуха в -7...-9 градусов.
Ранее сообщалось, что глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев ввёл режим ЧС в городе из-за снегопада.
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