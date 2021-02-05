Пенсионерка погибла в результате ДТП на трассе "Москва-Уфа" в Нижегородской области Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Пенсионерка погибла в результате ДТП на трассе "Москва-Уфа" в Нижегородской области. Об этом сообщили в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, автоавария произошла 13 февраля в 11:50 на 569 км а/д Москва – Уфа.

Водитель КамАЗа при развороте не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с автомобилем Lada Granta, который двигался в попутном направлении.

В результате аварии водитель получил перелом руки, а его пассажирка - 63-летняя женщина погибла.

Напомним, что пешеход погиб под колесами грузовика DAF в Нижнем Новгороде.