Пенсионерка погибла в результате ДТП на трассе "Москва-Уфа" в Нижегородской области. Об этом сообщили в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
Согласно информации, автоавария произошла 13 февраля в 11:50 на 569 км а/д Москва – Уфа.
Водитель КамАЗа при развороте не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с автомобилем Lada Granta, который двигался в попутном направлении.
В результате аварии водитель получил перелом руки, а его пассажирка - 63-летняя женщина погибла.
Напомним, что пешеход погиб под колесами грузовика DAF в Нижнем Новгороде.
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