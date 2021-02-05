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Мужчина погиб под колесами иномарки в Нижегородской области. Об этом сообщили в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
Согласно информации, автоавария произошла 14 февраля в 01:00 на 506 км автодороги Москва – Уфа в Лысковском районе региона.
44-летний водитель автомобиля Renault Magnum выехал на полосу встречного движения и допустил занос полуприцепа.
В итоге было совершено столкновение с автомобилем ВАЗ 2114, в результате которого погиб 71-летний мужчина.
Напомним, что в ДТП 13 февраля под колесами автомобиля погибла пенсионерка.
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