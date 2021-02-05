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Общество

Слой снега в Нижнем Новгороде в выходные составил около 1 метра

15 февраля 2021 15:33  [107] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Метеодатчики показали, что слой снега на улицах Нижнего Новгорода в прошедшие выходные составил около 80 см. Такую информацию озвучил глава города Юрий Шалабаев, рассказывая о последствиях снегопада.

"Половина (выпавшего снега, - ред.) - это два больших февральских снегопада. Ситуация сложная, но вся техника, которая есть в муниципалитете, сейчас задействована в уборке дорог", - рассказал Юрий Шалабаев.

Он добавил, что в выходные в уборке снега были задействованы около 370 единиц спецтехники, в том числе военной. Трамвайные пути расчищали 13 "снегочистов". Из города было вывезено около 70 тысяч кубометров снега.

По информации синоптиков, на территории Нижегородской области 12, 13 и 14 февраля 2021 года выпало от 40 до 90% месячной нормы снега. За двое суток высота снежного покрова в регионе выросла на 15-25 см.

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Теги:
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