До 90% месячной нормы снега выпало в Нижегородской области в выходные Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Примерно от 40 до 90% месячной нормы снега выпало на территории Нижегородской области 12, 13 и 14 февраля 2021 года. Об этом сообщила начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра Ольга Мокеева.

Она пояснила, что осадки выпали под влиянием южного Балканского циклона.

"По данным метеостанции Шахунья, копилка февральских осадков пополнилась на полторы нормы. Количество снега критериев опасных явлений не достигло", - рассказала специалист.

За двое суток высота снежного покрова в регионе выросла на 15-25 см. При этом, юго-восточные районы Нижегородской области 13 февраля оказались в теплом секторе циклона, поэтому высота снега там меньше (она увеличилась на 5-10 см).

Однако, это не рекордные показатели для первой половины февраля. В 2018 году столько же снега выпало в нагорной части Нижнего Новгорода за 36 часов (4-5 февраля).

Напомним, что синоптики прогнозируют аномально морозную погоду в Нижнем Новгороде. До 20 февраля среднесуточная температура воздуха будет на 7-15 градусов ниже климатической нормы, которая в настоящее время составляет -7°...-9°. Региональное управление МЧС предупреждает о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций.