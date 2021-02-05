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"Единый оператор позволит ускорить темпы газификации в регионах", - Глеб Никитин

15 февраля 2021 17:22  [110] Общество

Губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения "Единой России" Глеб Никитин принял участие в совещании по газификации регионов, которое провел председатель партии Дмитрий Медведев. Об этом сообщает пресс-служба "Единой России".

Участники обсудили ряд вопросов газификации регионов и проблем, с которыми сталкиваются люди при подключении к газораспределительным сетям.

Также принимавшие участие в совещании главы регионов страны поддержали инициативу "Единой России" по созданию единого оператора газификации.

Как отметил в своем выступлении Глеб Никитин, создание единого оператора позволит ускорить темпы газификации в регионах и устранить бюрократические барьеры при подключении потребителей к газораспределительным сетям.

"В таком режиме работа будет идти быстрее и качественнее. Данный подход позволит определить зоны ответственности при реализации региональных программ газификации. Единая модель даст возможность синхронизировать мероприятия по развитию магистральной инфраструктуры, по подключению объектов капитального строительства к газораспределительным сетям, в том числе объектов граждан без привлечения их средств до границ земельных участков", - сказал глава региона.

"При проработке вопроса финансирования в качестве инструментов можно рассматривать возможность привлечения кредитных средств на основе льготных параметров их возврата и инфраструктурные облигации для единого оператора", - добавил Глеб Никитин.

Губернатор Нижегородской области отметил, что с целью повышения качества и уровня жизни населения в регионе проводится большая работа по развитию газовых сетей и обеспечению возможности газификации потребителей.

"Осенью прошлого года совместно с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Борисовичем Миллером мы утвердили программу развития газоснабжения и газификации Нижегородской области на период 2021- 2025 годов. Ею предусмотрено строительство 26 объектов газификации при инвестировании средств Газпрома в объеме 14,7 миллиарда рублей, средства региона - 1,7 миллиарда. Особое внимание сосредоточено на решении проблемы газификации шести районов области, где жители много лет ждут газа как чуда. Местные отделения партии будут непосредственно подключены к оказанию содействия и мониторингу выполнения этой важнейшей социальной задачи через кадровый состав органов местного самоуправления и депутатский корпус представительных органов данных муниципальных образований", - сказал Глеб Никитин.

Напомним, что одним из основных направлений программы программа развития газоснабжения и газификации Нижегородской области на 2021-2025 годы является строительство газораспределительной станции "Обход" для долгожданной газификации северных районов: Варнавинского, Ветлужского, Тонкинского, Тоншаевского, Шарангского и городского округа Шахунья.

Всего в рамках реализации программы только в северных районах Нижегородской области будет построено более 230 км магистральных и распределительных газопроводов. Совместная программа с ПАО "Газпром" также подразумевает газификацию районов, входящих в состав Нижегородской агломерации. В частности, запланировано строительство ГРС "Митино".

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Теги:
Газоснабжение Газпром Глеб Никитин
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