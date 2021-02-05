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Общество

Представлена итоговая версия развития Започаинья

15 февраля 2021 19:07  [90] Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Руководители министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области обсудили с экспертным сообществом итоговую версию мастер-плана по развитию Започаинья. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В итоговой версии основные изменения коснулись территорий Лудильного переулка, бровки Почаинского оврага, территории площади Маслякова.

В переулке Лудильном предложено разместить низкоэтажную дробную застройку и насытить ее административной функцией.

Общественно-деловую функцию предложено сосредоточить в квартале улиц Ильинской, Малой Ямской, Обозной, где уже сформирована преимущественно современная застройка.

"Даны предложения по формированию ул.Академика Харитонова, в частности, о расширении инфраструктуры стадиона "Динамо" и строительстве объекта на улице Грузинской для "закрепления" линии улицы", - сообщает пресс-служба.

"Такой качественной совместной работы архитекторов, экспертов, специалистов по экономике культурного наследия, чиновников до настоящего момента в городе никогда не проводилось. Представленные объемные решения новых зданий очень тактично вписаны в планировочную структуру и историческую застройку. При этом архитекторы, которые будут в дальнейшем работать на этой территории, получают заданные параметры нового строительства, соотносимые с масштабом исторической среды. Это может стать толчком к ее развитию, хотя механизмы еще предстоит определить", - приводит пресс-служба слова эксперта министерства культуры РФ, кандидата исторических наук, градозащитника Анны Давыдовой.

"Застройка же Почаинского оврага в его нижней части, по переулку Лудильному, остается темой для дискуссий", - добавила она.

Министр градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Марина Ракова сказала, что сейчас в региональном правительстве идет подготовка нормативно-правовой базы по механизмам комплексном развитии территорий (КРТ).

"Наличие такого содержательного предпроектного материала – большое подспорье в формировании критериев отнесения территорий к зонам комплексного развития, выборе механизмов реализации решений о КРТ, определении начальной цены договора", - пояснила Марина Ракова.

Итоговый материал мастер-плана по развитию Започаинья будет в последствие рабочей группе под председательством губернатора Нижегородской области.

Напомним, в 2020 году Ростуризм подтвердил, что предоставит для редевелопмента Започаинья в Нижнем Новгороде 4,3 млрд рублей.

Средства Ростуризма позволят выполнить четыре вида работ: реконструкцию инженерных сетей, благоустройство, капитальный ремонт фасадов некоторых зданий и санацию ряда объектов культурного наследия.

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Теги:
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