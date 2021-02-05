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Два человека погибли в ДТП на трассе М-7 в Нижегородской области 16 февраля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Согласно опубликованной информации, автоавария произошла рано утром 16 февраля в Лысковском районе на участке федеральной трассы М-7 "Волга".
В результате столкновения грузовика и легкового автомобиля пострадали три человека, два из которых получили смертельное ранение. Для ликвидации последствий ДТП привлекались 4 сотрудника регионального МЧС и одна единица техники.
Напомним, что более 20 человек пострадали в ДТП из-за снегопада 12-14 февраля в Нижегородской области. В регионе произошло более 140 различных автоаварий.
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