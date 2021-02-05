Трубу с холодной водой прорвало в центре Нижнего Новгорода Происшествия

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НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Трубу с холодной водой прорвало в центре Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Нижегородский водоканал".

Согласно информации, утечка произошла из колодца на линии холодного водоснабжения. На месте работают сотрудники водоканала. Утечка была устранена еще рано утром - в 06:00 16 февраля.

"Сейчас специалисты занимаются заменой запорной арматуры в колодце (без раскопок), а также идет откачка воды и уборка наледи. Работы планируется завершить в первой половине дня", - отметили в пресс-службе ведомства.

Для проведения данных работ временно от подачи воды отключен один жилой дом и Ковалихинские бани.

Напомним, что трубу прорвало в новостройке нижегородского ЖК "Новая Кузнечиха". Вода хлынула в коридоре одного из домов жилого комплекса по ул. Мечтателей.