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Экономика

Более 220 млн рублей направят на ремонт дороги Останкино-Рустай в Нижегородской области

16 февраля 2021 09:57  [2] Экономика

Фото: пресс-служба правительства региона

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Более 220 млн рублей направят на ремонт дороги Останкино-Рустай в Борском г.о Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Согласно предоставленной информации, накануне - 15 февраля масштаб предстоящих работ оценили представители Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области.

На ремонт более 14 км дороги будет выделено более 228 млн рублей. На участке дороги появится двухслойное асфальтобетонное покрытие, а обочины будут укреплены щебнем, нанесена разметка.

По словам главы региона Глеба Никитина, "это дорога с интенсивным движением". "Мы начали ее ремонтировать по нацпроекту в 2019 году. В 2020-м ввели в эксплуатацию первый участок - 8 километров пути. Первую очередь дорожных работ местные жители оценили высоко. В 2021-м специалисты приступят к ремонту нового участка", - сказал он.

Напомним, в 2020 году в Нижегородской области в рамках региональной ремонтной программы нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" было отремонтировано 195 участков общей протяженностью 887,1 км. В итоге Нижегородская область заняла второе место среди субъектов РФ по объемам дорожного ремонта.

Ранее также сообщалось, что финансирование дорожного фонда будет увеличено на 1,6 млрд рублей. Данные средства в основном будут направлены на капремонт дорог.

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Теги:
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