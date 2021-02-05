Фуникулер в Нижегородском кремле планируется построить к августу Общество

Проект фуникулера Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Фуникулер в Нижегородском кремле планируется построить к августу. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

ГБУ НО "Благоустройство" объявило конкурс по поиску подрядчика, который разработает проектную документацию, выполнит инженерные изыскания и построит объект.

Согласно документации, длина пути по склону составит 113 метров. Фуникулер будет двигаться со скоростью 2 м/с и преодолевать весь путь в одну сторону за 66,94 секунд. Планируется, что он будет совершать 16 циклов (туда-обратно). Ориентировочная пропускная способность в одном направлении - 640 человек в час.

Начальная (максимальная) цена контракта - 329,4 млн рублей. Источник финансирования- средства областного бюджета. Подрядчика выберут после 16 марта.

Напомним, противоаварийные работы на склоне Нижегородского кремля, необходимые для начала строительства фуникулера, завершатся весной.

Ранее сообщалось, что управление по благоустройству территории Кремля выбрало подрядчика для поставки станционного оборудования и электрооборудования для фуникулера, а также комплекта оборудования рельсового пути и вагона. Им стало ООО "Доппельмайр Раша". В первом конкурсе– компания предложила выполнить поставку за 160,4 млн рублей, во втором – за 261,2 млн рублей.